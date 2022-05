Playoff basket, Lions chiamati all’esordio contro Senigallia

I Lions Bisceglie sono chiamati ad inaugurare la diciottesima partecipazione ai Playoff nella sfida contro Senigallia, in una serie al meglio delle cinque partite.

I nerazzurri hanno concluso il campionato regolare in terza posizione nel girone D. Gli avversari invece si sono piazzati in sesta piazza nel girone C, con 18 vittorie e 12 sconfitte. Dato il collettivo molto giovane dei biscegliesi, per molti di loro si tratta della prima volta assoluta nella cornice playoff. Tra le fila dei Lions c’è l’ex di Senigallia, che di nome fa Simone Giunta. Le due compagini si sono affrontate per sei volte tra le stagioni 2016-2017 e 2018-2019, con i ragazzi di coach Nunzi vincenti 4 volte su 6.

La palla a due è prevista per oggi alle ore 18.00 sulle tavole del paladolmen. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Lorenzo Bianchi di Riccione (Rimini) e Matteo Bergami di San Pietro in Casale (Bologna).