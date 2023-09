Pino Di Meo è il nuovo tecnico del Bisceglie Calcio

E’ Giuseppe Di Meo il profilo a cui la dirigenza del Bisceglie Calcio ha affidato la guida tecnica della prima squadra dopo la risoluzione consensuale del rapporto con Francesco Passiatore.

Tranese, classe 1969, Di Meo riabbraccia il sodalizio stellato dopo il triennio vissuto dal 1993 al 1996, in cui l’allora roccioso difensore collezionò complessivamente 98 presenze e 5 reti, preludio ad una gratificante carriera professionistica con quasi 450 incontri disputati fra serie C1 e C2. Appese le scarpette al chiodo, dal 2008 il neo allenatore del Bisceglie ha intrapreso un proficuo cammino da allenatore sedendo sulle panchine di Pro Vasto (vittoria del campionato di serie D e successiva esperienza in C2), Giulianova (C2), Andria (C1), Martina Franca (C2), Termoli (Eccellenza), San Marino (D), Agnonese (D), Gravina (D) e Chieti (D).

Nella passata stagione Di Meo è stato alla guida del Campobasso (Eccellenza molisana), con cui ha conquistato la promozione in quarta serie a suon di record (28 vittorie su 30 partite, 137 gol realizzati a fronte di appena 10 reti subite) in fondo ad un serrato duello con l’Isernia San Leucio, staccata sul traguardo di due lunghezze. Il nuovo allenatore nerazzurro dirigerà nel pomeriggio odierno il primo allenamento in vista del debutto in campionato di domenica prossima che coinciderà con la stracittadina di fronte all’Unione Calcio.