Piarulli nel finale regala tre punti all’Unione Calcio nel recupero col Team Orta Nova

L’Unione Calcio Bisceglie vince in casa del Team Orta Nova il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, disputato oggi pomeriggio in quel di San Ferdinando.

Parte bene la compagine allenata da Luca Rumma che dopo un paio di occasioni capitate sui piedi di Amoroso e Camporeale, sblocca il risultato con Binetti che al 32’ porta in vantaggio gli azzurri del presidente Pedone. La reazione dei padroni di casa non trova la via del gol con la prima frazione di gioco che termina 0-1 per i biscegliesi. Nella ripresa il Team Orta Nova preme maggiormente sull’acceleratore trovando la via del pari al 71’ con Bentos che supera l’estremo azzurro. Unione Calcio che non si scompone, continua a fare la sua gara trovando il gol decisivo con Piarulli all’86’ per l’1-2 finale.

Unione Calcio Bisceglie che incamera così la decima vittoria stagionale, la prima nell’anno solare 2022, agganciando in quinta posizione il San Severo a quota 34 punti.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA