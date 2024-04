Partita la stagione agonistica della Polisportiva Gaetano Cavallaro

E’ partita la stagione agonistica della Polisportiva Gaetano Cavallaro che nel giro di poche settimane ha preso parte a tre importanti eventi.

Il primo è datato 10 marzo in occasione del “XVI Trofeo Maglie Bike”, tappa nazionale di Cross Country che si è tenuto a Maglie (Lecce) ed ha visto partecipare oltre 300 atleti. La gara è stata anche la prima tappa del “XCO Borbonica Cup”, campionato di gare nazionali di Cross Country che coinvolge tanti atleti/e provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A questa prima tappa nella categoria Esordienti 1°anno ha partecipato Gabriele Losciale all’esordio riuscendo a concludere un’attenta gara che lo ha portato ad ottenere il 18° posto. Nella categoria Juniores hanno partecipato Emilia Musci (settima) e Andrea Marino che nella categoria maschile conclude in 25esima posizione. Infine Giuseppe Cassano nella categoria Under23 riesce a concludere con una buon 6° posto.

Domenica 17 Marzo si è svolto invece a Martina Franca il 3° Trofeo XC Valle D’Itria, valido anche come prova di Campionato Regionale. Alla gara ha preso parte Andrea Marino, che ha concluso la sua gara in settima posizione e Giuseppe Cassano che non riesce a concludere la sua gara a causa di una rottura alla bicicletta.

Infine, domenica 24 Marzo si è svolta la seconda tappa del “XCO Borbonica Cup” a Randazzo (Catania). Un percorso a pochi chilometri dall’Etna con delle pendenze importanti che hanno reso la gara non semplice sotto l’aspetto tecnico. La gara di Andrea Marino è stata inficiata da una piccola caduta che ha provocato la rottura del cambio ma è riuscito a concludere la prova in 12esima posizione. Nella categoria Juniores Donne, Emilia Musci non è riuscita a prendere parte alla gara per problemi di salute.