Pari pirotecnico del Don Uva, Virtus Bisceglie in goleada / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria ed un pareggio, tredici gol fatti e sei subiti. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 16 Aprile.

Pirotecnico pareggio per 5-5 tra San Ferdinando e Don Uva nell’incontro valevole per il ventiseiesimo nonchè ultimo incontro del campionato di Promozione Pugliese girone A. Le reti biancogialle portano la firma di Vecchio e Conte, autori di una doppietta a testa e Uva. I biscegliesi chiudono la stagione con 27 punti frutto di 6 vittorie,9 pareggi ed 11 sconfitte.

Vittoria in scioltezza per la Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” supera per 10-2 il Real Zapponeta nel ventiquattresimo turno del torneo di Prima Categoria girone A. Sugli scudi Pellegrini artefice di un poker a cui si aggiungono gli acuti di Rigante, Binetti, Monopoli, Pasculli, Di Franco e autorete. Con la vittoria in questione, i virtussini si portano a quota 39 lunghezze e, domenica prossima, trasferta a Minervino contro il Top Player.

Foto: Cristina Pellegrini