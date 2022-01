Nuovo rinvio per Covid del Bisceglie Femminile, salta trasferta in casa della Kick Off

Secondo rinvio consecutivo in casa Bisceglie Femminile che non scenderà in campo contro la Kick Off nella gara di Serie A di calcio a cinque valevole per la dodicesima giornata. La Divisione Calcio a Cinque ha reso noto nel primo pomeriggio di oggi che ci sono ancora delle positività nel gruppo squadra biscegliese e quindi la gara prevista in terra lombarda domenica 23 gennaio contro la Kick Off è stata rinviata al 9 febbraio. In attesa di tornare alla normalità il gruppo si sta allenando a ranghi ridotti.