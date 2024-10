Di Fulvio nuovo rinforzo nel reparto difensivo del Bisceglie

Un nuovo elemento va a rinforzare la difesa del Bisceglie che nel pomeriggio odierna ha annunciato l’arrivo di Francisco Andrès Di Fulvio.

Argentino di La Plata, difensore centrale classe 1992, Di Fulvio è reduce da una stagione tra le file del Molfetta e da una parentesi all’Unione Calcio. In precedenza ha vestito le maglie di Villa San Carlos e UAI Urquiza, per poi arrivare in Italia nel gennaio 2022 e disputare con il Lavello, nel corso di una stagione e mezzo, 27 partite complessive in Serie D fra campionato, Coppa Italia di categoria e playout.

Francisco Di Fulvio è già a disposizione di Mister Valeriano Loseto.