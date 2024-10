Splendido esordio per mister Muserra sulla panchina del Don Uva, sconfitta pesante per la Virtus / CLASSIFICA

Una vittoria importantissima ed una sconfitta pesante. Bilancio dai due volti per le formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Promozione, giunto oggi all’ottava giornata.

Torna al successo ed interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive il Don Uva che tra le mura amiche del “Di Liddo, nell’anticipo mattutino delle ore 11, liquida con un eloquente 5-1 il Soccer Stornara. Buona la prima, dunque, per il neo tecnico Muserra che esordisce sulla panchina biancogialla con una splendida prestazione che darà sicuramente morale e fiducia alla squadra per il prosieguo della stagione. Impatto strepitoso sulla partita dei padroni di casa che a metà del primo tempo sono già in vantaggio di tre reti. Apre le marcature Bruno dopo appena nove giri di lancette; gli ospiti accusano il colpo e al 19’ Cataldo in proiezione offensiva sigla il raddoppio. Al 24’ un ispirato Bruno si mette in proprio e porta a due le proprie marcature personali facendo tris e instradando la partita in favore dei padroni di casa. Nel finale di frazione, però, lo Stornara trova la chiave per riaprire il match beneficiando di un calcio di rigore che l’esperto Pugliese trasforma con freddezza mandando le squadre al riposo sul punteggio di 3-1. Il Don Uva, tuttavia, non accusa il colpo e in avvio di ripresa ristabilisce le distanze grazie al guizzo di Sallustio al 54’. Il 4-1 è la sentenza definitiva sul match infatti gli ospiti non hanno più la forza di reagire e, anzi, al 69’ Camporeale arrotonda il risultato segnando il gol del definitivo 5-1.

Sconfitta pesante, la terza consecutiva, per una Virtus Bisceglie in evidente difficoltà che si arrende per 4-0 sul campo del San Marco. I ragazzi di mister De Francesco non approcciano male l’incontro ma una volta subito lo sfortunato svantaggio palesano le proprie fragilità cedendo nettamente ai foggiani. L’inizio di partita è decisamente equilibrato ma al 19’ arriva l’episodio che spezza l’equilibrio con il portiere biscegliese Quagliarella che scivola in fase di disimpegno favorendo Cacchione che, a porta sguarnita, segna il più facile dei gol. La Virtus reagisce con due buone occasioni di Bovio e Monopoli che, però, non sortiscono gli effetti sperati e, così, si va al riposo con i padroni di casa avanti di misura. L’avvio di ripresa consegna definitivamente il match nelle mani dei foggiani, infatti, tra il 52’ ed il 56’ il San Marco sigla altre due reti chiudendo virtualmente la gara grazie a due splendidi colpi di testa di Pellegrini e Salerno. Il 3-0 spegne le velleità dei biancazzurri che al 67’ capitolano nuovamente sulla conclusione del subentrato Potenza che segna il definitivo 4-0 che perdura fino al triplice fischio.

I risultati maturati oggi nel campionato di Promozione restituiscono una classifica che vede il Don Uva a quota 8 punti con una lunghezza di vantaggio sulla Virtus Bisceglie ferma a 7. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 novembre, i biancazzurri ospiteranno al “Di Liddo” il Real Siti, oggi sconfitto in casa dal Borgorosso Molfetta, mentre il Don Uva sarà di scena sul difficilissimo campo della Virtus Mola.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI PROMOZIONE