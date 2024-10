Coppa Italia Eccellenza: Unione Calcio alle prese con un ritorno proibitivo

L’Unione Calcio alle prese con un ritorno di Coppa Italia proibitivo alle 14:30 odierne in quel di Canosa, dove gli azzurri saranno ospiti del Barletta schiacciasassi che sembra aver già archiviato la pratica passaggio del turno durante la gara di andata.

Si parte dallo 0-3 incassato dall’Unione al Di Liddo, risultato bugiardo per quanto visto in campo, ma pesante; che sbilancia fortemente l’equilibrio della doppia sfida verso i padroni di casa, già favoriti alla vigilia alla luce della rosa di livello e dei risultati eccezionali ottenuti finora, con 13 vittorie in 14 partite stagionali tra campionato e coppa. Gli azzurri, reduci invece da un punto in due partite in campionato, non stanno vivendo il loro miglior momento stagionale; ma giocheranno senza niente da perdere e con gli stimoli che dà un avversario di questa caratura, che magari può sottovalutare l’impegno e concedere qualcosa a degli azzurri che in questa stagione hanno sempre tratto il meglio dai momenti di difficoltà e che oggi si aggrappano a questo per tentare l’impresa.