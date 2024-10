Paolillo nuovo innesto nel centrocampo dell’Unione Calcio

Nuova operazione di mercato dell’Unione Calcio Bisceglie che inserisce in rosa il centrocampista Ruggiero Paolillo.

Per il ventiseienne mediano, nativo di Barletta, formatosi nel settore giovanile della Fidelis Andria, si tratta di un ritorno in azzurro dopo la parentesi della seconda parte della stagione 2018/19. Per Paolillo tanta esperienza con Fasano, Deghi, Real Siti, San Severo, Bisceglie, Altetico BMG (Umbria) e Pomigliano (Campania), mentre nella prima parte di stagione era tra le fila della Nuova Spinazzola.

Il giocatore si è già aggregato alla squadra ed disponibile per aiutare gli azzurri nei prossimi impegni.