Parte bene il cammino in Serie D per Sportilia Volley

Prende il via con una affermazione in trasferta la seconda stagione consecutiva di Sportilia Volley nel campionato di Serie D. Opposte all’Olympia Orta Nova sul neutro di Torremaggiore le biscegliesi hanno debuttato con uno 0-3, i cui parziali di 7-25, 9-25 e 11-25 certificano un match a senso unico.

Il tecnico biancazzurro Nicola Nuzzi ha schierato in avvio Sara Zingarelli al palleggio e Alessia Simone opposta, Viviana Dominko e sua figlia Guadalupe Lapadula in banda, Margherita Valente e Maria Pedone al centro, Martina Mastrapasqua in qualità di libero. Fin dal set inaugurale, tuttavia, il coach di Sportilia ha provveduto ad effettuare ampie rotazioni inserendo, di fatto, tutte le giocatrici a disposizione.