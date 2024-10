Europeo junior di Powerlifting: soddisfazione per il biscegliese Palumbo e il suo coach Fedele

Si sono svolti questo mese, presso il Parkhotel Congress Center di Pilsen (Repubblica Ceca), gli European Championship junior IPF (International Powerlifting Federation) di Powerlifting che hanno visto affrontarsi i migliori atleti d’Europa di età compresa tra 18 e 23 anni.

Il biscegliese Gabriele Palumbo, guidato dal suo allenatore Lorenzo Fedele, dopo aver ottenuto la convocazione nella Nazionale Italiana di Powerlifting dalla FIPL e aver partecipato ai mondiali lo scorso settembre, hanno compiuto una vera e propria impresa ottenendo un solido terzo posto dopo una sfida combattutissima nella categoria -59kg junior portando questi carichi poi dati validi dai giudici di gara:

200 kg di squat, conquistando così sia l’oro, essendo stata l’alzata più alta della sua categoria, sia il record italiano OPEN della sua categoria di peso superando quello senior, che precedentemente era 197.5kg, detenuto sempre da Palumbo;

102.5kg di panca piana;

210kg di stacco da terra, ottenendo qui la medaglia di bronzo.

L’atleta biscegliese ha così ottenuto una medaglia di bronzo con un totale di 512.5 kg.

La gara ha visto affrontarsi atleti eccellenti ed erano ben tre i contendenti al terzo posto che Palumbo ha portato a casa grazie alle strategie di gara del suo coach, che ha saputo “nascondere” il totale fino alla fine della gara per poi sorprendere tutti e superare sia l’olandese che il compagno di squadra italiano dando vita a una vera e propria battaglia durata quasi quattro ore.

La Nazionale Italiana ha poi vinto il premio di miglior squadra maschile in assoluto in Europa in questo europeo, motivo per cui Palumbo e il suo allenatore Fedele saranno nuovamente premiati a breve per averne fatto parte.

Adesso però è tempo di “off season” per i due biscegliesi, dato che Palumbo cambierà presto categoria, salendo nella -66kg, dove si spera possano esserci molte altre soddisfazioni e magari una nuova convocazione in nazionale per il 2025.