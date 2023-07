Murri nuova centrale della Star Volley, “Felicissima di ritrovare coach Giunti”

Nuova operazione in entrata nel mercato della Star Volley Bisceglie che ha ufficializzato l’arrivo della centrale Barbara Murri.

Nata a L’Aquila, classe ’93, la Murri vanta una notevole esperienza in B1 (otto stagioni) giocando in carriera con Sambuco Volley, Mercato San Severino, Mesagne, Montella, Frascati, Maglie, Isernia, Marsala (in A2), Aragona, Terrasini e Santa Teresa di Riva. Nell’ultima annata, con la formazione siciliana, Murri ha raggiunto i playoff per la promozione in A2.

“Sono entusiasta di questo progetto e felicissima di ritrovare coach Simone Giunta – dichiara il neo acquisto nerofucsia – uno dei motivi principali per cui ho scelto Bisceglie senza alcuna esitazione. Finalmente avrò l’opportunità di far parte della stessa squadra di atlete che in passato ho affrontato da avversarie e mi hanno particolarmente impressionato. Ho già sentito tutti i componenti dello staff tecnico riscontrando idee chiare, oltre ad un attaccamento e ad una dedizione che lasciano ben sperare. Ci metteremo al lavoro con un impegno totale e la massima professionalità per raggiungere insieme tutti quegli obiettivi che ci stiamo prefissando”.