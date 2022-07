Murolo rinforza la difesa del Don Uva Calcio: “Non vedo l’ora di iniziare”

New entry in casa Don Uva Calcio che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo in biancogiallo del difensore centrale Nicolò Murolo.

Dopo la parentesi in serie C con il Bisceglie Calcio e l’ultima esperienza a Rotonda nel campionato di serie D, Murolo torna a Bisceglie per vestire la maglia del Don Uva Calcio a mettersi a disposizione di mister Gesuito.

“Sono molto contento di tornare a far parte della famiglia Don Uva – afferma Murolo – e ringrazio tutta la società per avermi dato la possibilità di riscattarmi. Non vedo l’ora di iniziare”.