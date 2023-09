Mercato Unione Calcio, ufficiale l’arrivo di Roberto Farinola

Importante operazione di mercato messa a segno dall’Unione Calcio Bisceglie che ha ingaggiato il biscegliese Roberto Farinola.

Classe 2001, il neo acquisto degli azzurri è nato nel settore giovanile della Nick Bari, passando poi all’Audace Molfetta, prima esperienza all’Unione Calcio Bisceglie e di seguito la Berretti della Fidelis Andria. Nell’annata 2019-20 ha collezionato 26 presenze con la maglia del Francavilla in Sinni nel gruppo H di Serie D per poi vestire le divise di Arzignano (formazione veneta del girone C) e Afragolese. Dalla stagione 2021/2022 è protagonista del girone H di Serie D con il Bisceglie (29 presenze), mentre nella passata stagione si è diviso tra Team Altamura (6 presenze tra Campionato e Coppa) e Fasano (11 presenze e 2 reti).

“Un colpo vero e proprio per noi. – commenta il direttore generale dell’Unione Calcio, Leonardo Pedone – Roberto, nonostante la sua giovane età e partendo dal nostro settore giovanile, ha maturato tanta esperienza in categorie superiori e ci aiuterà nel percorso di crescita dell’Unione. Ci inorgoglisce poi che sia l’ennesimo biscegliese a disposizione di mister Angelo Monopoli. ”

Farinola è già a disposizione di mister Monopoli per il match di domenica in casa del San Severo.