Mercato Star Volley: ecco gli arrivi di Curci e Di Paola

Doppio innesto in entrata per la Star Volley Bisceglie in vista della stagione agonistica 2023/2024 che vedrà, il sodalizio nerofucsia, ai nastri di partenza del prossimo campionato serie B2 femminile di volley girone I.

Alla corte di coach Giunta arriva il libero Martina Curci. Barlettana, classe 2001, la Curci è cresciuta nel Volley Barletta per poi passare all’Adriatica Trani dove è rimasta per cinque stagioni. “La caparbietà dell’allenatore e dei componenti dello staff, oltre che dei dirigenti,- ha affermato il neo acquisto dello Star Volley al proprio ufficio stampa- mi ha colpito particolarmente. Non ho dubbi sul fatto che per me sarà un’esperienza formativa esaltante e a maggior ragione non vedo l’ora di iniziare”.

L’altro rinforzo è la palleggiatrice 21enne Serena Di Paola. Brindisina, vanta esperienze con Oria, Fasano e Francavilla Fontana dove ha vinto il campionato di B2. “Sono contenta di ritrovare coach Simone Giunta per il secondo anno consecutivo: grazie al suo supporto potrò proseguire il mio percorso di crescita sotto il profilo umano e sportivo. Mi piacciono le nuove sfide e non vedo l’ora di conoscere le compagne e iniziare a lavorare con massimo impegno e professionalità per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo”.

Con l’arrivo di Curci e Di Paola sono ben sei le operazioni in entrata per lo Star Volley. Difatti, vestiranno la casacca nerofucsia Quarto, Civardi, Murri e Kostadinova a cui si aggiungono le confermate Haliti, Mileno e D’Ambrosio.