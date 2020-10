Mauro Preziosa medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Paratriathlon

Un risultato di assoluto prestigio nella rassegna più importante a livello nazionale. Mauro Preziosa, atleta che compete con i colori della Fitcenter Triathlon di Bisceglie, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Paratriathlon che si sono svolti nel suggestivo scenario della riviera della palme di San Benedetto del Tronto sabato 24 ottobre.

Neppure la pioggia, che si è abbattuta sulla cittadina marchigiana, ha impedito il normale svolgimento della gara. Le condizioni climatiche, semmai, hanno sottolineato una volta di più la grande forza di volontà dei trenta atleti in gara, i quali hanno affrontato la competizione con ancor più determinazione per aggiudicarsi le medaglie. Preziosa, impegnato nella categoria PTWC, ha concluso la sua prova in 2h04’37”, alle spalle dell’esperto Giovanni Achenza (G.S. Fiamme Azzurre) che si è aggiudicato il titolo italiano precedendo sul traguardo il 33enne della Firenze Triathlon, Pier Alberto Buccoliero.