L’Unione Calcio saluta la Coppa Italia con una sconfitta a Molfetta

Si conclude con una sconfitta per 4-0 il cammino in Coppa Italia d’Eccellenza dell’Unione Calcio Bisceglie ieri in protagonista al “Paolo Poli” contro il Molfetta Calcio.

Una partita inevitabilmente condizionata dalle due espulsioni in casa biscegliese che hanno destato non pochi dubbi al club azzurro. Seppur fuori dai giochi qualificazione, mister Monopoli intende chiudere al meglio la parentesi. A riposo rimangono Amoroso, Diomandè e Giovanni Lullo.

Molfetta subito pericoloso con un palo colpito dopo sette minuti da Colamesta. Unione Calcio che prova a pendere le misure agli avversari, ma poco dopo la mezz’ora un’azione veloce dei padroni di casa porta al contatto in area tra Lopez e Baggini; per l’arbitro è rigore e rosso per il calciatore biscegliese tra le vibranti proteste della panchina dell’Unione. Lavopa dal dischetto fa 1-0 che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa De Marco prende il posto di Saani, ma il Molfetta raddoppia immediatamente con Lopez. Al 50’ Unione Calcio in nove per via del doppio giallo rimediato da Binetti. I ritmi inevitabilmente ne risentono. Al 70’ Colaci fa tris per il Molfetta Calcio sfruttando al meglio un calcio d’angolo battuto da Lavopa. Il definitivo 4-0 giunge al minuto 81 con Lopez che fa doppietta personale mandando i biancorossi in finale regionale dove aspetta una tra Soccer Massafra e Manduria.