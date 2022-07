L’Unione Calcio Bisceglie annuncia lo staff tecnico per la stagione 2022/23

L’Unione Calcio Bisceglie, dopo aver ufficializzato il rinnovo del rapporto con il tecnico Luca Rumma (leggi qui), questa mattina ha reso noto lo staff tecnico che sarà di supporto all’allenatore biscegliese in vista della stagione 2022/23 dove gli azzurri saranno protagonisti nel campionato di Eccellenza.

La novità è rappresentata dal ruolo di vice allenatore affidato a Gigi Digiorgio, responsabile della Under 15 nella passata stagione e che ora approda in prima squadra, dove invece è stato un riferimento in campo per tre stagioni. Nel ruolo di collaboratore tecnico ci sarà Giovanni Di Pilato, giovane biscegliese con un recente passato nello staff tecnico della compagine Giovanissimi dell’Unione Calcio. Conferme invece per Ruggiero Amoroso nel ruolo di allenatore dei portieri, così come Sergio Quercia preparatore atletico e Bartolo Pellegrini responsabile infortuni e riatletizzazione.



“La dirigenza – si legge nella nota – esprime soddisfazione per uno staff sempre più della ‘cantera Unione’ e augura a Bartolo, Giovanni, Gigi, Ruggiero e Sergio un proficuo lavoro con il team azzurro”