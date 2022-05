Lungomare colorato e festante per l’edizione 2022 di “Io Corro con te” / FOTO

Il ritorno dopo due anni non ha deluso le attese. Grande successo per l’edizione 2022 di “Io Corro con te”, evento organizzato dalla Bisceglie Running con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Pro Loco Unpli Bisceglie, andato in scena ieri, 15 maggio.

“Una splendida domenica mattina di sole sport solidarietà, allegria e socialità nella nostra Bisceglie – ha commentato il Sindaco Angelantonio Angarano. Più di mille persone hanno gremito il nostro lungomare della bellezza e del benessere oltre che per godersi il mare sulle nostre splendide spiagge. Il messaggio per la pace in Ucraina la raccolta di beni per il popolo ucraino il sentito ricordo di Aldo Grosso scomparso prematuramente a settembre scorso – conclude il Primo cittadino – hanno reso ancora più speciale la manifestazione”.