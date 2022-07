Lopopolo è il nuovo portiere della Diaz, “L’ambizione ci accomuna”

La prima novità è di quelle belle fragorose. La Diaz ufficializza l’arrivo dell’estremo difensore Claudio Lopopolo in vista della stagione 2022/23.

Biscegliese purosangue, classe 1983, Lopopolo è una vera e propria icona nel suo ruolo con un incredibile bagaglio di esperienza ed una carriera di assoluto valore che lo ha visto protagonista anche in serie A. Grande presenza fisica, esplosività nell’uno contro uno, doti da leader evidenti, Lopopolo negli anni ha deliziato gli amanti del futsal anche con una serie di gol tanto belli quanto importanti per le squadre nelle quali ha militato.

Dopo aver contribuito negli ultimi anni, in maniera importate, alla scalata delle Aquile Molfetta in A2 ed alla incredibile salvezza raggiunta in finale playout, adesso ecco giungere la terza esperienza in un club biscegliese, dopo Bisceglie C5, e Futsal Bisceglie, “Comincia una nuova avventura nella mia città – dichiara Lopopolo – in un ambiente dove praticamente conosco tutti e questo non potrà che facilitare il mio inserimento. Arrivare in questo momento alla Diaz significa per me trovare nuovi obiettivi da centrare con un club che ha voglia di fare bene e mettersi in mostra nel futsal nazionale. L’ambizione ci accomuna – conclude – e sono convinto che attraverso il lavoro e lo spirito di coesione ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.