Lions superati da San Vendemiano

Lions superati da San Vendemiano al PalaDolmen, con i nerazzurri che, pur avendo provato a scalfire la corazzata veneta con le proprie priorie armi, non sono riusciti ad impensierire una squadra con un organico e un impianto di gioco migliori; che si conferma la terza forza del campionato e condanna i padroni di casa all’ottava sconfitta casalinga in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio hanno approcciato bene al match, con un 9-6 in apertura che aveva illuso il pubblico di casa; che subito dopo ha visto il sorpasso avversario, con un netto 15-3 ha preso le redini della gara. A quel punto i nerazzurri hanno provato a rimanere in scia, arrivando a metà secondo quarto sul -2; per poi incassare uno 0-10 parziale, che ha mandato negli spogliatoi le squadre con un ampio scarto a favore dei veneti.

I padroni di casa hanno avuto una reazione d’orgoglio che li ha tenuti a poche lunghezze di svantaggio durante tutto l’arco del terzo periodo, quando l’ennesima sgasata ospite ha definitivamente spento ogni sogno di rimonta nerazzurra; seppur nel 4° quarto, prima di crollare sul 61-78 finale, il collettivo biscegliese si era portato nuovamente entro le dieci lunghezze di svantaggio, che però non sono bastate ad evitare che San Vendemiano si portasse a casa la contesa.

Lions sconfitti, ma con la buona notizia di un rientro, subito ad alti livelli, di Edoardo Fontana; il cui apporto sarà fondamentale per le speranze salvezza nerazzurre, a partire dal match di domenica prossima, sul parquet di Chieti

LIONS BISCEGLIE-SAN VENDEMIANO 61-78

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 8, Chiti 8, Fontana 6, Cepic 12, Dip 10, Chessari 14, Abati Tourè 3, Divac, Turin. N.e.: Maralossou. All.: Origlio.

San Vendemiano: Di Emidio 10, Gluditis 24, Laudoni 10, Cacace 7, Oxilla 10, Calbini 8, Chiumenti 5, Perin 2, Zacchigna 2. N.e.: Vettori. All.: Carrea.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Riggio di Siderno (Reggio Calabria).

Parziali: 14-21; 30-42; 48-61.

Note: uscito per cinque falli Chiumenti.

Tiri da due: Bisceglie 20/43, San Vendemiano 24/41.

Tiri da tre: Bisceglie 5/21, San Vendemiano 4/18.

Liberi: Bisceglie 6/12, San Vendemiano 18/22.

Rimbalzi: Bisceglie 35, San Vendemiano 38.

Assist: Bisceglie 16, San Vendemiano 11.