Lions imprecisi, sconfitta a Jesi per i nerazzurri / CLASSIFICA

Lions imprecisi, sconfitta a Jesi per i ragazzi di coach Fabbri, che pagano delle basse percentuali nel primo tempo, non riuscendo poi a finalizzare il sorpasso nella ripresa, arrendendosi a Jesi per 69-65 nella sesta giornata di Serie B nazionale Old Wild West. Domenica pomeriggio amara per i nerazzurri, che approcciano bene all’incontro con un parziale di 4-11, ma poco dopo torna di attualità la problematica al tiro, con dei Lions imprecisi che si fanno riprendere e sorpassare dagli avversari fino al 30-20. A niente serviranno i tentativi di recupero nella seconda frazione di gara, quando gli ospiti, con una reazione di orgoglio all’uscita degli spogliatoi, rimontano fino al -1; salvo poi un calo nel 4° quarto, che vede ancora dei Lions imprecisi, con una sconfitta a Jesi che sa di occasione mancata.

JESI-LIONS BISCEGLIE 69-65

Jesi: Merletto 11, Marulli 11, Rossi 12, Casagrande 12, Filippini, Varaschin 10, Bruno 8, Valentini 4, Carnevale 1, Ihedioha. N.e.: Nisi, Malatesta. All.: Ghizzinardi. Lions Bisceglie: Chessari 1, Chiti 21, Ouandie 8, Cepic 9, Dip 11, Abati Tourè 9, Saladini 4, Ragusa 2, Maralossou. N.e.: Turin. All.: Fabbri. Arbitri: Giustarini di Grosseto e Rinaldi di Livorno.

Parziali: 15-15; 34-28; 55-50.

Note: uscito per cinque falli Chiti.

Tiri da due: Jesi 23/43, Bisceglie 17/31. Tiri da tre: Jesi 4/21, Bisceglie 7/22.

Tiri liberi: Jesi 11/13, Bisceglie 10/13. Rimbalzi: Jesi 33, Bisceglie 34.

Assist: Jesi 6, Bisceglie 15.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA