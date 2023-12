I Lions cadono al PalaDolmen contro Faenza

I Lions cadono al PalaDolmen contro Faenza, arrendendosi nel finale ai romagnoli, rimanendo così a sole quattro vittorie, in confronto alle ben dieci sconfitte, in questa prima parte di stagione di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri sono stati bravi a tenere testa nel punteggio ad una formazione come Faenza; con gli avversari che dopo l’avvicendamento di Lotesoriere in panchina sono tornati ad ottenere risultati allineati alle aspettative da alta classifica che gravano sul gruppo. Sui nerazzurri pesano però i troppi errori e le scelte sbagliate nei momenti decisivi della contesa, che risultano essere una costante nell’arco della stagione e sono costati caro a Cepic e compagni.

Il risultato è stato spesso in bilico e i Lions cadono al PalaDolmen solo nel finale. Infatti, nonostante l’assenza di Dip, i nerazzurri hanno risposto più volte ai tentativi di fuga degli ospiti, come quando sul 27-35 ospite i ragazzi di casa hanno risposto con un parziale di 8-0. Faenza ha saputo sfoderare delle percentuali dal campo impareggiabili, con addirittura il 75% dall’arco, che hanno permesso loro di riuscire costantemente a vanificare i tentativi di sorpasso dei padroni di casa; con le speranze del collettivo biscegliese che si sono fermate però a 3 minuti dal termine, quando un errore arbitrale su un tiro da tre di Aromando, ben al di fuori dei 24”, ha creato uno strappo che i Lions non hanno più saputo ricucire.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LIONS BISCEGLIE-FAENZA 72-76

Lions Bisceglie: Saladini 16, Chiti 19, Tourè 7, Cepic 13, Ragusa 7, Chessari 5, Maralossou 5. N.e.: Dip, Turin, Lanotte, Guadagno. All.: Fabbri.

Faenza: Vico 1, Galassi 16, Siberna 4, Papa 5, Aromando 16, Poggi 15, Pastore 10, Petrucci 9. N.e.: Tomasini, Ballarin. All.: Lotesoriere.Arbitri: Biondi di Trento e Marenna di Gorla Minore (Varese).Parziali: 25-25, 41-48, 56-63.

Note: uscito per cinque falli Chiti.

Tiri da due: Bisceglie 20/37, Faenza 17/33.

Tiri da tre: Bisceglie 7/22, Faenza 12/25.

Liberi: Bisceglie 11/15, Faenza 6/8.

Rimbalzi: Bisceglie 35, Faenza 29.

Assist: Bisceglie 17, Faenza 18.