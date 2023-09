Lions Bisceglie sconfitti a Ruvo in Supercoppa

Sconfitta in Supercoppa per i Lions Bisceglie che sulle tavole del Pala Colombo hanno rimediato un 80-76 da parte della Pallacanestro Ruvo nella gara giocata ieri.

Padroni di casa partiti con Traini, Jackson, Toniato Leggio e Galmarini. Lions in campo con Chessari, Chiti, Ouandie, Cepic e Dip. Meglio i ruvesi in avvio (6-0) ma Bisceglie non si è disunita e con un 14-3 ha capovolto subito l’inerzia della sfida, dilatando il divario già nella seconda frazione con una pregevole ed efficace circolazione di palla: Dip ha firmato il +7 su assist di Ouandie (20-27), Chiti dal perimetro ha fatto registrare la massima distanza fra le contendenti (30-41).

Leggio, altro ex Bisceglie, ha suonato la carica trascinando i suoi sul -2 a metà del terzo quarto, ma un 8-0 di parziale è valso il nuovo +10 Lions (51-61). L’uscita per raggiunto limite di falli di Alex Ouandie ha privato gli ospiti di un riferimento in attacco e l’esperta compagine locale ne ha saputo approfittare, trovando il sorpasso con un canestro dalla lunga distanza di Traini (66-65). I Lions hanno avuto la forza di replicare riportandosi sul +5 (68-73) ma a quel punto si sono smarriti: gli avversari, con un break di 12-3, hanno girato la gara. L’ultimo vantaggio biscegliese sul 73-75, poi il pari dalla lunetta e la tripla decisiva di un altro ex, Marco Contento. I tentativi di Chessari, invece, non hanno avuto buon esito.



Pallacanestro Ruvo-Lions Bisceglie 80-76

Ruvo: Traini 19, Jackson 9, Toniato 13, Leggio 16, Galmarini 2, Contento 11, Ghersetti 7, Boev 3, Granieri. N.e.: Diomede, Barile, Caputi. All.: Campanella.

Lions Bisceglie: Chessari 9, Chiti 18, Ouandie 10, Cepic 9, Dip 11, Saladini 13, Maralossou 6, Abati Tourè, Turin, Ragusa. N.e.: Santoro, Lanotte. All.: Fabbri.

Arbitri: Lillo di Brindisi e Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento).

Parziali: 17-18, 36-44, 59-63.

Note: usciti per cinque falli Galmarini, Ouandie, Saladini, Traini. Tiri da due: Ruvo 11/25, Bisceglie 20/27. Tiri da tre: Ruvo 12/26, Bisceglie 5/24. Tiri liberi: Ruvo 22/30, Bisceglie 21/26. Rimbalzi: Ruvo 33, Bisceglie 27.