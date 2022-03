Lions Bisceglie, rinviato il match contro Salerno

La partita dei Lions Bisceglie contro Salerno in programma per domenica 27 marzo, valevole per la 24esima giornata del campionato di serie B, girone D, è stata posticipata a giovedì 21 aprile con palla a due fissata alle ore 20.

Il rinvio della contesa è stato causato da un alto numero di giocatori positivi ai test anti-covid, tale da far scattare automaticamente il rinvio della partita. I giocatori nerazzurri dovranno recuperare anche la sfida della 23esima giornata sulle tavole di Forio, posticipata per lo stesso motivo, con data e ora ancora da definire.