Lions Bisceglie promossi in Serie B Elite dopo la vittoria di Salerno

Con la vittoria per 69-71 sul campo della Virtus Arechi Salerno, i Lions Bisceglie chiudono la serie 3-0 e sono promossi nel nuovo campionato di basket di Serie B Elite.

La compagine guidata da coach Luciano Nunzi non sbaglia l’obiettivo entrando con merito nella terza categoria nazionale al suo ventisettesimo anno di vita. Un risultato di prestigio per la compagine biscegliese che ha avuto pazienza nei momenti difficili e voglia di superare l’avversario nel momento decisivo della stagione. Un premio per la dirigenza, tra le più competenti ed organizzate del territorio, che ha saputo scegliere bene sia in panchina che in campo, ed i risultati hanno premiato il progetto.