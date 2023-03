Lions Bisceglie, il rush finale comincia con il match contro Salerno

Dopo la pausa del campionato, i Lions Bisceglie sono chiamati alla sfida del Paladolmen con ospite Virtus Arechi Salerno, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di serie B, girone D. Palla a due prevista per oggi alle ore 18.00.

Mancano otto giornate alla conclusione della stagione regolare e la partita contro Salerno è la prima di questo rush finale. Il ruolino di marcia dei biscegliesi riprende dopo la vittoria fuori casa di due settimane fa ai danni di Monopoli (82-79). Gli avversari, invece, sono caduti in casa, per mano di Teramo (77-73). Occhio a non prendere sottogamba i salernitani, che si sono dimostrati una squadra molto insidiosa da affrontare. L’obiettivo del team di coach Nunzi è chiaro, cercare di vincere più partite possibili, per un migliore accoppiamento in chiave Playoff. Nell’ultimo scontro tra le due squadre, sono stati i nerazzurri a primeggiare (84-74).

La sfida sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.