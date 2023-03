Lions Bisceglie, contro Salerno il terzo acuto consecutivo

Affermazione casalinga dei Lions Basket Bisceglie, ieri vittoriosi sulla Virtus Arechi Salerno in occasione della ventitreesima giornata del girone D di Serie B.

Ottimo lo spunto iniziale dei padroni di casa (9-4), al quale Salerno ha replicato subito (9-10). Il primo quarto, contrassegnato dall’uso della difesa a zona da parte degli ospiti, si è chiuso con un punteggio basso (14-12) e la seconda frazione si è rivelata sulla stessa falsariga. L’equilibrio sostanziale è stato leggermente rotto dalla tripla di Raphael Chiti a pochi secondi dall’intervallo lungo (32-28) e un successivo tentativo di mini-allungo da parte dei Lions (35-30) immediatamente ricucito dai contendenti (35-35). Ci hanno pensato i vari Chiti, Bini e Dri ad alzare il limite del massimo vantaggio fino al +7 (46-39) ma il rifugio della zona ospite e qualche ingenuità di troppo dei nerazzurri (che alla fine conteranno 12 palle perse, alcune in circostanze decisamente evitabili) hanno tenuto la contesa apertissima.

Bisceglie ha prodotto lo sforzo maggiore in corrispondenza dei primi minuti del quarto parziale, toccando il +11 con un canestro di Gabriel Dron (62-51) ma ancora le palle perse e qualche scelta offensiva poco brillante hanno consentito ai blaugrana di tornare in partita (62-57). I canestri di Chiti e Ingrosso (67-59) sono valsi una maggiore tranquillità, scalfita da Rinaldi (68-63) e a quel punto si sono messi sugli scudi gli esperti Dip e Dri (75-67). Pratica chiusa? Nemmeno per sogno. Rinaldi e Sulina, malgrado l’uscita per raggiunto limite di falli di Moffa prima e Mastroianni poi, hanno portato l’ultimo colpo di reni (78-76) ma Marcelo Dip, dalla lunetta, ha siglato il 2/2 decisivo, prima della tripla da metà campo e sullo scadere di Sulina, top scorer del confronto con 25 punti realizzati. In evidenza, fra i Lions, il ventello di Raphael Chiti con 4/5 dal perimetro e i 17 punti con 8 rimbalzi e 9/10 ai liberi di un fondamentale Dip. I Lions, settimi in graduatoria a quota 28, continuano ad inseguire una posizione migliore in vista degli spareggi per l’accesso al prossimo torneo di Serie B Elite.

Lions Bisceglie-Salerno 80-79

Lions Bisceglie: Dron 9, Dri 10 Chiti 20, Bini 13, Dip 17, Vavoli 5, Del Sole 4, Ingrosso 2, Pieri. N.e.: Mastrodonato, Provaroni, Santoro. All.: Nunzi.

Salerno: Moffa 6, Donadoni 14, Mastroianni 2, Zucca 9, Birindelli 4, Sulina 25, Rinaldi 10, Capocotta 9. N.e.: Bottioni, Peluso, Kader. All.: Ponticiello.

Arbitri: Di Franco di Bergamo, Gurrera di Vigevanio.

Parziali: 14-12; 32-28; 57-51.

Note: usciti per cinque falli Moffa e Mastroianni. Tiri da due: Bisceglie 15/31, Salerno 16/29. Tiri da tre: Bisceglie 10/26, Salerno 8/29. Tiri liberi: Bisceglie 20/28, Salerno 23/30. Rimbalzi: Bisceglie 37, Salerno 35. Assist: Bisceglie 17, Salerno 6.