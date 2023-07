Lions Bisceglie attivissimi sul mercato, arrivano Saladini e Chessari

Lions Bisceglie scatenati sul mercato. Dopo l’innesto di Ouandie, nella giornata di ieri la società nerazzurra ha annunciato due nuovi innesti di spessore, il giovanissimo playmaker Manuel Saladini ed il classe 2000 Roberto Chessari.

Originario di Orbetello, classe 2002, Saladini, a dispetto dell’età, può vantare un curriculum di tutto rispetto essendo cresciuto nel settore giovanile di Siena e avendo fatto parte del roster di Treviso che ha conquistato la promozione in Serie A2. Terminate le esperienze da under, rese ancor più formative dalla disputa dell’Europeo under 16 con la maglia della nazionale, il neoacquisto neroazzurro si è poi cimentato tra Serie A2 e Serie B con le maglie di Cento, Pavia, Mantova e Npc Rieti. Nell’ultima annata Saladini si è fatto particolarmente apprezzare nel girone A di Serie B con la canotta di Casale Monferrato con la quale ha raccolto 12.3 punti di media a partita in 29 minuti di gioco impreziositi anche da 3.2 assist. L’acquisto del giovane playmaker, che si è detto entusiasta di approdare a Bisceglie, rappresenta dunque una scelta importante per il tecnico Fabbri che potrà contare su un giocatore già pronto per la categoria al di là della carta d’identità.

Fondamentale anche l’arrivo del play-guardia ex Virtus Ragusa Roberto Chessari, giocatore molto duttile su entrambi i lati del campo grazie anche alle importanti doti fisiche a propria disposizione. Cresciuto nel settore giovanile della Pegaso Ragusa, formazione con la quale ha conquistato lo scudetto under 16, Chessari ha proseguito il proprio percorso di crescita nella squadra under 18 della Virtus Bologna, un’esperienza formativa molto importante che gli è valsa la conquista del secondo titolo nazionale a livello personale. Intrapreso il salto tra i grandi la carriera di Chessari è proseguita in Serie B con le maglie di Capo d’Orlando, Scauri e, appunto, Ragusa dove nell’ultima stagione ha collezionato 10.5 punti e 4.1 assist di media a partita ricoprendo con grande abnegazione ed intensità il doppio ruolo di play-guardia.

Salgono così a cinque i componenti del roster dei Lions con la società pronta a concludere al più presto le trattative per dare modo a coach Fabbri di poter cominciare a lavorare al più presto in vista del primo impegno stagionale ovvero la Supercoppa di Serie B in programma nel mese di settembre. (FOTO: PAGINA UFFICIALE LIONS BASKET BISCEGLIE)