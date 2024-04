La Virtus fa la goleada, il Don Uva la subisce / CLASSIFICHE

La Virtus fa la goleada, il Don Uva la subisce, in questo strano pomeriggio di calcio, che lascia umori opposti alle due compagini biscegliesi; attese entrambe da sfide contro formazioni di bassa classifica nei rispettivi campionati, di Promozione e Prima Categoria, ma con risultati completamente agli antipodi.

La Virtus fa sette gol al malcapitato Atletico Peschici, mandando in rete cinque giocatori diversi, con uno scatenato Difrancesco, autore di una tripletta, accompagnato da Trawally, Binetti, Amorese e Dell’Oglio; archiviando la pratica già a fine primo tempo, con un secco 4-0, e con il 7-0 finale che lancia i biancazzurri al quarto posto.

Notte fonda invece per il Don Uva, che perde 5-1 sul campo del Canusium Calcio, 11° in classifica, crollando nel secondo tempo; dopo aver chiuso la prima frazione sotto 2-1. La seconda frazione infatti non ha visto il riscatto dei biancogialli, che hanno ceduto sotto i colpi dei padroni di casa; venendo scavalcati in classifica dal Troia.

