La Diaz si gioca la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di B

Appuntamento di quelli da non fallire quello che questa sera vede la Diaz scendere in campo contro il Città di Acri nel match che potrebbe regalare la Final Eight di Coppa Italia di Serie B ai biscegliesi.

Al PalaDolmen, calcio d’inizio alle ore 20, i biancorossi allenati da Giuseppe Di Chiano si trovano di fronte la squadra che la insegue in campionato a due soli punti di distanza. Diaz reduce dal pari di sabato scorso in casa del Senise (4-4). Città di Acri che invece si è imposto 10-5 sul parquet del Futsal Noci.

Nell’unico precedente stagionale furono i calabresi ad imporsi per 3-2 lo scorso 2 dicembre. Per la compagine presieduta da Giuseppe Cortellino il fattore campo rappresenta una opportunità da sfruttare per accedere alla Finale Eight prevista per fine marzo a Policoro. In caso di parità previsti tempi supplementari, se dovesse persistere il segno x saranno i biscegliesi a passare il turno.

Foto: Felice Nichilo