La Diaz crea e disfa, con il Monopoli finisce in parità

Clamoroso pareggio interno per la Diaz che impatta per 4-4 l’Audace Monopoli nel match disputatosi al “Paladolmen” e valevole per la ventitreesima giornata del campionato cadetto girone G.

Una partita che ha divertito il pubblico presente e con i biscegliesi avanti per 4-0 grazie alle reti di Alemao, Divincenzo, Alysson e Di Benedetto. Gli ospiti però, accorciano con Palattella e si riportano sotto con i sigilli di Lapertosa e Passiatore che sarà l’autore del definitivo 4-4.

In virtù del pari interno, i biancorossi si portano a quota 39 punti rimanendo sempre in quarta posizione. Nel prossimo turno, in programma sabato 15 Aprile, la Diaz si recherà a Senise ospite della compagine lucana.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G