La Diaz chiude il campionato con un pareggio, Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle partite che ha visto protagoniste Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 13 Aprile.

I biancorossi impattano per 3-3 contro l’Alta Futsal nella ventidueesima e ultima giornata della stagione regolare di serie B. Per i biscegliesi a segno Mongelli con una doppietta e Garcia Rubio. La Diaz chiude il campionato al secondo posto con 44 punti frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Sabato prossimo, 20 Aprile, scatterrano i playoff al quale parteciperanno le squadre che si sono classificate dal secondo al quinto posto dei gironi A-B-C-D-E-F-G ed H. I biscegliesi affronteranno il Bernalda Futsal con il match d’andata che si disputerà in Basilicata mentre il ritorno al “Pala Dolmen” una settimana dopo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta esterna per il Nettuno battuto per 8-2 dal Football Santeramo nel turno numero 24 del torneo serie C2 girone A. Per i ragazzi di Ventura gol di Parisi e Daddato mentre, per i padroni di casa, reti siglate da Nanni (tripletta),doppiette firmate da Ruscigno e Ricciardi a cui si aggiunge l’acuto di Labalestra. Sabato prossimo i biancazzurri ospiteranno la Soccer Altamura.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo