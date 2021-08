Irene Massaro prolunga il rapporto con Sportilia Volley

Con l’avvicinarsi del ritiro precampionato continua l’incessante lavoro di costruzione del roster da parte della dirigenza di Sportilia Volley per consegnare a coach Nuzzi l’organico al completo prima dell’inizio dei lavori. Nella giornata di ieri, infatti, il sodalizio biancazzurro ha comunicato il prolungamento del rapporto con il libero Irene Massaro.

La giocatrice andriese, classe 1996, nonostante la giovane età vanta un’esperienza di grande livello nel campionato di Serie C e nelle ultime due stagioni in maglia biscegliese è stata protagonista di una crescita costante, parallela a quella della squadra. Nell’ultimo torneo Massaro ha infatti contribuito fattivamente alla cavalcata che ha consentito a Sportilia di raggiungere la storica promozione in Serie B2, categoria con la quale la giovane atleta si appresta a confrontarsi per la prima volta in carriera. Nonostante ciò, l’esordio in una categoria più prestigiosa non spaventa il libero biancazzurro il quale ai canali ufficiali del club, dopo aver ringraziato la dirigenza per la fiducia, si è detta stimolata da questa nuova sfida. “Un sogno che diventa realtà. Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per raggiungere questo meraviglioso traguardo ed ora non vedo l’ora di iniziare assieme alle compagne, vecchie e nuove. Sarà la mia prima esperienza in una categoria di rango nazionale e tutto ciò non mi spaventa, anzi rappresenterà un ulteriore stimolo ed un modo per mettere alla prova ancora una volta le mie capacità. Sono estremamente felice ed entusiasta di proseguire questo viaggio con Sportilia”.

Parallelamente al rinnovo di Irene Massaro, la formazione biancazzurra ha comunicato ufficialmente la data di avvio e la sede della preparazione estiva. La prima sessione di allenamento si terrà mercoledì 25 agosto alle ore 19.45 e l’intero ritiro avrà luogo al PalaDolmen. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)