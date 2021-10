Insidiosa trasferta per il Futbol Cinco a Monte Sant’Angelo. In C2 ecco il calendario del Nettuno

Rinvigorito dal fantastico successo interno contro il Futsal Barletta, (anche se la squadra biancorossa ha presentato preannuncio di reclamo), il Futbol Cinco sarà di scena a Monte S.Angelo per affrontare la compagine locale nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di calcio a 5 serie C1 in programma oggi, sabato 2 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 16.00.

Una gara aperta ad ogni risultato considerando la voglia delle due contendenti di fare risultato per proseguire quanto di buono fatto nel turno inaugurale. I nerazzurri di Tritto infatti, superarono la squadra barlettana per 5-4 mentre, i garganici sbancarono il “Pala Disfida” di Barletta battendo per 6-0 la compagine locale biancorossa.Nell’ultimo precedente disputatosi in terra garganica, disputatosi il 3 marzo 2020, il Futsal Monte Sant’Angelo si impose per 12-6. Fu l’ultima partita prima dello stop dei campionati. Sarà Francesco Conca di Barletta a dirigere l’incontro e sarà coadiuvato da Agostino Fiorentino sempre di Barletta.

Con Comunicato Ufficiale n.22 sono stati diramati i calendari del campionato di serie C2 che partirà sabato 9 ottobre. Il Nettuno, inserito nel girone A, debutterà nella tana del Futsal Byre Ruvo. Una settimana dopo, ospiterà al “Centro Sportivo Aurora” il Cus Foggia per poi recarsi, sabato 23 ottobre, a San Severo ospite dell’Audax. I ragazzi del presidente Papagni chiuderanno la stagione contro il Giovinazzo. Il girone d’andata culminerà sabato 15 gennaio 2022 mentre, quello di ritorno, inizierà il 22 gennaio e terminerà il 7 maggio.