In Coppa Italia sorride solo l’Unione Calcio, sconfitte per Bisceglie e Don Uva

Apertura di stagione in chiaroscuro per le formazioni calcistiche biscegliesi che, in attesa dell’esordio in campionato previsto per domenica prossima, hanno inaugurato l’annata 2023/24 con le gare d’andata del primo turno di Coppa Italia.

Nel torneo riservato alle compagini di Eccellenza, Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie raccolgono risultati diametralmente opposti rispettivamente contro Corato e Borgorosso Molfetta instradando su binari diversi la possibilità di poter avanzare nella competizione. Sconfitta pesante per i nerazzurri di mister Passiatore che, con un gol per tempo, si arrendono in trasferta ai neroverdi in virtù delle reti di Dispoto e Pellegrini. Il Bisceglie ora deve assolutamente ribaltare il punteggio nel confronto di ritorno, in programma al “Ventura” il prossimo 14 settembre, per non salutare precocemente il torneo e abbandonare definitivamente una delle due strade utili a tentare il salto in Serie D.

Termina 2-0 anche la sfida dell’Unione Calcio Bisceglie che, però, grazie ai sigilli messi a segno nella ripresa da Di Pierro ed Amoroso supera al “Di Liddo” il Borgorosso Molfetta ed ipoteca il passaggio del turno. Esordio dunque positivo sulla panchina azzurra per il nuovo tecnico Monopoli con i suoi ragazzi che, dopo un primo tempo decisamente equilibrato, accelerano al rientro dagli spogliatoi guadagnandosi un cospicuo vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma sul campo dei molfettesi giovedì 14 settembre.

Si complica e non poco anche la strada del Don Uva che nel turno inaugurale della Coppa Italia di Promozione cede per 3-1 sul campo della Virtus Palese. Non basta ai biancogialli, ora costretti ad ribaltare il punteggio nel confronto di ritorno in programma tra le mura amiche il prossimo 21 settembre, il gol siglato dall’attaccante Gadaleta utile solo a rendere meno amaro il risultato maturato a favore dei baresi grazie alle reti di Morea, Lanave e Faliero.