Impegni alla domenica mattina per Don Uva Calcio a Virtus Bisceglie

Nuova domenica di importanti verifiche per Don Uva e Virtus Bisceglie, impegnate entrambe in incontri mattutini nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

Derby del Ponte Lama per il Don Uva Calcio, che scende in campo domenica mattina (ore 10:30) in casa del Città di Trani, incontro valido per la decima giornata del campionato di Promozione, girone A. I biancogialli navigano nella pancia della classifica a quota 13 punti, ma con un posto playoff a portata di mano. Biscegliesi sempre sconfitti nelle quattro precedenti sfide esterne stagionali. L’intenzione è quella di invertire in maniera netta la marcia. Sul fronte tranese al “Comunale” sono giunti 6 degli attuali 11 punti conquistati. Fattore campo da far valere quindi che con una vittoria consentirebbe un bel balzo in avanti ed il sorpasso proprio ai danni del Don Uva.

Impegno casalingo per la Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” domenica mattina, ore 11:00, ospita l’Atletico Vieste per l’ottavo turno di Prima Categoria, girone A. Vincere è l’imperativo per gli azzurri biscegliesi, reduci da tre sconfitte consecutive. Manca dalla terza giornata di campionato invece la vittoria casalinga (3-1 al Troia). Componenti che obbligano la Virtus a fare bottino pieno e riprendere la corsa playoff. Situazione difficile anche per l’Atletico Vieste, reduce però dal pari interno con la Virtus Molfetta e dalla vittoria sul campo dell’Atletico Peschici. Cammino ancora lungo però se ci si vuole allontanare dall’attuale penultimo posto in classifica.

FOTO: ANTONIO PEDONE