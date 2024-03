Il Don Uva vince, la Virtus spreca / CLASSIFICHE

Il Don Uva vince, la Virtus spreca; questo il computo totale del pomeriggio di calcio biscegliese; con umori differenti per le due formazioni rispettivamente impegnate in Promozione e in Prima Categoria.

Il Don Uva vince per 1-2 in trasferta sul campo del Cosmano Sport, infilando il terzo successo consecutivo, sintomo di grande salute della squadra biancogialla; in doppio vantaggio già al 9’ minuto grazie ad una doppietta di Camporeale, e capace poi di resistere ai tentativi di rimonta avversari.

La Virtus invece non riesce a capitalizzare le tante occasioni ottenute nel match casalingo contro l’Audace Cambiano, che si porta inaspettatamente in vantaggio al 16’ su un errore di Lopopolo. La porta sembra poi stregata per i padroni di casa, che commettono tanti errori insoliti in fase di realizzazione; trovando però il pareggio a 5’ dal termine grazie al calcio di rigore realizzato da Papagni.

