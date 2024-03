Il biscegliese Preziosa conquista il Campionato Italiano di Paraduathlon

Il biscegliese Mauro Preziosa è il nuovo Campione Italiano di Paraduathlon, evento andato in scena lo scorso weekend all’Autodromo Ferrari di Imola.

Preziosa, atleta della FitCenter Triathlon si è imposto nella categoria PTWC H2. Una vittoria per l’atleta biscegliese, classe 1980, che va a migliorare l’argento della scorsa edizione grazie ad una prestazione di assoluto valore con un primo tratto da eseguire in carrozzina (3 km), poi due giri del tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari per 10 chilometri complessivi da percorrere in handbike, infine il passaggio da 1,5 chilometri nuovamente in carrozzina.