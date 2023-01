Il Bisceglie ne fa otto alla Vigor Trani, pari in rimonta per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Riprende con una larghissima vittoria ed un prezioso pari in rimonta il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio scese in campo oggi pomeriggio nei match valevoli per la sedicesima giornata del girone A del massimo torneo regionale.

Rispetta senza difficoltà il pronostico la formazione nerazzurra di mister Passiatore che liquida con un roboante 8-0 il fanalino di coda Vigor Trani. Match dall’esito scontato per Di Rito e compagni che, dopo aver preso le misure nella prima mezz’ora, si scatenano nel segmento finale del primo tempo andando a segno per quattro volte. Rodriguez apre le marcature al 35’, segue tre minuti più tardi il sigillo del giovanissimo classe 2003 Massarelli, all’esordio dal primo minuto con la maglia nerazzurra, e arrotonda il punteggio la doppietta di bomber Di Rito, che al 40’ trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara e nel secondo minuto di recupero cala il poker chiudendo virtualmente la gara. Al rientro sul terreno di gioco per la ripresa la partita continua sulla stessa lunghezza d’onda e al 48’ Dargenio sigla il 5-0 iscrivendosi al festival del gol. Al 51’, invece, Di Rito trova la tripletta personale mettendo a segno il 6-0, preludio ad una fase di controllo della sfida da parte dei padroni di casa. I ritmi infatti calano, il Bisceglie non attacca più con la stessa intensità e nell’ultima mezz’ora trova la rete in altre due occasioni prima con Sanchez, poco dopo l’ora di gioco, e, a quattro minuti dal novantesimo, con il brasiliano classe 2003 Dambros che deposita in rete il pallone dell’8-0 con il quale si chiude la sfida.

Ben più complesso l’impegno dell’Unione Calcio che sul terreno dell’ostico Polimnia strappa un punto importante alla luce dell’andamento della gara. I baresi infatti approcciano meglio la partita e nel corso della prima frazione di gioco mettono in seria difficoltà in ragazzi di mister Rumma che all’intervallo si ritrovano sotto di due reti in virtù delle reti messe a segno da D’Amico e Roncone. I padroni di casa infatti sbloccano la gara al 29’ sfruttando alla perfezione un contropiede finalizzato da D’Amico e si mostrano cinici a cinque minuti dall’intervallo trovando il 2-0 grazie al sigillo di Roncone. Gli azzurri, però, non ci stanno e rientrano dagli spogliatoi convinti di poter riaprire il match. Il trascinatore dei biscegliesi è l’attaccante Saani, abile già al 52’ a dimezzare lo svantaggio girando in rete una punizione di Cascione prolungata da Amoroso. Il 2-1 dà ulteriore convinzione e morale agli ospiti, i quali attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio che si materializza al 78’ quando lo stesso Saani mette a segno la doppietta personale sfruttando al meglio un calcio piazzato battuto da Andriano. Nel finale l’Unione prova anche a fare il colpaccio ribaltando la sorti dell’incontro ma il Polimnia difende con attenzione il 2-2 portando a casa un punto che rispecchia l’andamento del match con le due squadre che si sono sostanzialmente fatte preferire per un tempo ciascuno.

I risultati del pomeriggio consentono alle due formazioni cittadine di muovere la propria classifica. Il Bisceglie sale a quota 36 punti e resta in vetta in coabitazione con il Manfredonia, autore a sua volta di una prestazione sensazionale quest’oggi avendo violato il domicilio dell’Orta Nova per 0-7. L’Unione Calcio, invece, occupa l’ottavo posto raggiungendo quota 22 in graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica 29 gennaio, i nerazzurri saranno di scena sul campo del Foggia Incedit, che stamattina ha strappato un punto sul terreno del Borgorosso Molfetta, mentre gli azzurri riceveranno il San Severo, oggi vittorioso per 2-1 sul Canosa.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA