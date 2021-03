Il Bisceglie Femminile vince il recupero contro il Futsal Cagliari

Settima vittoria stagionale per il Bisceglie Femminile che in occasione del recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, supera 4-0 il Futsal Cagliari.

Ventura deve fare a meno delle infortunate Rozo, Giuliano e Taina Santos, recuperando in extremis Ion e Oselame. Dopo due giri di lancette Matijevic manda fuori da buona posizione, poi fase di stallo con il match che stenta a decollare. Ci pensa Naiara ed impegnare severamente Oselame con un tiro potente deviato in corner. Neroazzurre che sbloccano il risultato con Federica Marino, abile a girarsi in area e superare Falconi. Futsal Cagliari che si affida alle giocate di Marchese e Naiara per mettere in difficoltà la retroguardia biscegliese. Si va negli spogliatoi con il vantaggio minimo ed un incontro equilibrato. Nella ripresa parte meglio il quintetto di mister Cocco: Marchese impegna Oselame con un diagonale dalla destra, un minuto di in spaccata la brasiliana evita la rete di Naiara, poi ancora Marchese mette a lato da buona posizione. Bisceglie che alza il baricentro, Mendes mette fuori di poco con un tiro da posizione centrale. Pugliesi che si fanno vive con il tentativo di Ribeirete, seguito dall’iniziativa di Tres Villa respinta dalla difesa isolana. Il raddoppio giunge al 9’06” con Tres Villa che recupera palla nella propria metà campo, si invola verso la porta avversaria superando Falconi con un tiro preciso. Passano 24 secondi e Matijevic fa tris per l’ottava rete personale in stagione. Cocco inserisce Gasparini quinta di movimento, ma Soldano appena entrata trasforma in gol il primo pallone toccato. Gara che in pratica termina in quel momento con il Bisceglie Femminile che sale a quota 22 punti conservando la sesta posizione in classifica.

BISCEGLIE FEMMINILE-FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI 4-0 (1-0 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Villa, Marino, Matijevic, Annese, Ion, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Colamartino, Loconsole. All. Ventura



FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI: Falconi, Gasparini, Naiara, Marchese, Mendes, Vargiu, Dodero, Bruninha, Cuccu, Cocco, Corrias. All. Cocco



MARCATRICI: 16’42’’ p.t. Marino, 9’06’’ s.t. Villa, 9’35’’ Matijevic, 18’04” Soldano



AMMONITE: Vargiu (C), Marino (B), Naiara (C), Ribeirete (B), Bruninha (C), Cuccu (C), Mendes (C),



ARBITRI: Giuseppe Costrino (Termoli), Mirel Iordache (Vasto) CRONO: Antonio D’Addato (Barletta)