Il Bisceglie Femminile ne fa 6 e vince sul campo del Futsal Cagliari

Grande vittoria esterna per il Bisceglie Femminile che sbanca il palasport di Sestu superando 6-3 il Futsal Cagliari in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Ad aprire le danze del match ci pensa Naiara, Oselame in angolo, subito replica neroazzurra con Marino ben chiusa da Mascia. Gara vivace, Taina da centrocampo mette di poco fuori, Rozo da ghiotta posizione spedisce alto. Il risultato si sblocca al 6’27 quando l’asse Marchese-Vargiu-Gasparini porta quest’ultima al tap in vincente. Passa un minuto, Nicoletti si invola da banda sinistra e mette al centro un pallone che Tres Villa spinge in rete per l’1-1. Le neroazzurre prendono coraggio ed al 9’05” Ion serve a Matijevic una palla comoda che la croata scaraventa in gol. Ancora sessanta secondi e Tres Villa dalla distanza prova la via del gol con la deviazione di Vargiu che vale l’autorete dell’1-3. Futsal Cagliari come un pugile alle corde, prova la reazione con Naiara il cui tiro termina fuori. In un scontro di gioco Rozo rimane dolorante al suolo, esce in lacrime e non rientrerà più in campo. Nel finale di tempo Gasparini spreca a porta vuota, sul fronte opposto Marino in spaccata centra il palo su assist di una ispirata Nicoletti.

La ripresa non delude le aspettative, pronti via e Naiara divora sotto porta un gol fatto. Poco male, dopo due minuti gol di rara bellezza da parte dei Taina Santos e Cagliari che torna in partita, chiudendo poi il cerchio con Marchese che riporta tutto in parità al 3’36” con un tocco preciso a superare Oselame. Passano ventuno secondi ed il Bisceglie rimette la freccia con un missile terra-area di Marino che si insacca all’incrocio dei pali. Gara bella da vedere: Gasparini divora il 4-4, Tres Villa è chirurgica nel superare Mascia ed aprire il divario decisivo in favore del roster guidato da Nico Ventura. Futsal Cagliari che prova invano a riprendere l’incontro che invece chiude Matijevic con la doppietta di giornata sfruttando al meglio un lancio di Oselame.

Bisceglie Femminile che si impone 6-3 sul Futsal Cagliari e che incamera i primi importanti tre punti di una stagione che si prospetta lunga ma appassionante.