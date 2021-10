Il Bisceglie Calcio rinforza la difesa con l’arrivo di Ligorio

Novità di mercato in casa Bisceglie Calcio che nel primo pomeriggio di oggi ha ufficializzato l’acquisto di del 28enne difensore Giacomo Ligorio.

Cresciuto nelle giovanili del Lecce, Ligorio esordisce in serie C2 a 19 anni tra le file de L’Aquila nella stagione 2012/13. L’anno successivo passa in prestito alla Torres (serie C) e a fine stagione saranno 20 le presenze accumulate con il club sardo.

In totale sono 65 presenze nei professionisti per Giacomo Ligorio, che può inoltre vantare due campionati di serie D vinti con le casacche di Picerno e Lucchese. Nella passata stagione il nuovo acquisto del Bisceglie è tornato in Basilicata ed ha collezionato 10 presenze con il Picerno.

A partire da questo pomeriggio Ligorio si unirà ai nuovi compagni e sarà già a disposizione di mister Rufini per la partita casalinga di domenica prossima contro il Lavello.