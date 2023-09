Il Bisceglie Calcio cala un tris d’assi per rinforzare la rosa di mister Di Meo

Tre operazioni di mercato in un sol colpo per il Bisceglie Calcio che ha ufficializzato gli arrivi di Antonio Pignataro, Marco Mingiano e Gianmarco Monaco.

Pezzo pregiato del calciomercato pugliese, Antonio Pignataro (foto slider), brindisino classe 1989, è una punta centrale di gran temperamento, dotato di uno spiccato fiuto del gol. Particolarmente prolifica la sua avventura con il Barletta nella stagione 2021/22, condotto alla promozione in serie D con uno score complessivo di 29 reti tra campionato e coppa. Lo scorso anno, dopo aver cominciato sempre con i biancorossi, si è trasferito a metà stagione a Manduria (girone B di Eccellenza) mettendo a segno 12 gol in 13 gare. L’ultima tappa di Pignataro è stata in quel di Gallipoli, squadra neopromossa in D, con cui ha effettuato la preparazione estiva prima del suo approdo a Bisceglie.

Attacco che potrà contare anche su Marco Mingiano (foto a sinistra), classe 1995, leccese di Lizzanello. Mancino puro, attaccante rapido e concreto, ha svolto la trafila nelle giovanili del Casarano prima di trasferirsi nella Primavera del Crotone (dal 2012 al 2014), con cui ha collezionato 51 presenze e 9 gol. La gratificante avventura di due anni e mezzo a Gallipoli (Eccellenza) con 24 reti all’attivo ha rappresentato per Mingiano il prologo di un affermato percorso in serie D per un totale di circa 130 partite e 30 marcature in cinque stagioni, mentre nell’ultimo segmento della scorsa annata ha militato nell’Osimana (Eccellenza marchigiana).

Nella zona nevralgica, il Bisceglie Calcio si è assicurato le prestazioni di Gianmarco Monaco (Foto a destra). Classe 1996. Formatosi nelle giovanili del Lecce, Monaco ha vissuto le prime esperienze importanti con la maglia del Foligno in serie D, successivamente 40 presenze in C con la maglia la Virtus Francavilla. La sua carriera ha registrato successivamente importanti tappe in D (Francavilla in Sinni, Nocerina, Fasano, Andria, Team Altamura, Molfetta, con la scorsa stagione divisa tra Lavello e Casarano) con oltre 130 gare all’attivo, in cui ha dimostrato le sue elevate qualità tecniche e caratteriali.