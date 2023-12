I Lions si arrendono alla Virtus Imola nel finale

I Lions si arrendono alla Virtus Imola nel finale, perdendo così un importante spareggio salvezza, contro dei rivali per la conquista dell’obiettivo stagionale.

La sconfitta interna è pesante per i ragazzi di coach Fabbri, perché l’obiettivo era quello di sfruttare il fattore campo per battere una diretta concorrente, conquistando così serenità e posizioni in classifica. Nulla di tutto ciò è successo; e il risultato fa ancora più male perché solo nel finale gli avversari sono riusciti a superare i padroni di casa nel punteggio, coi nerazzurri che hanno sprecato delle grandi occasioni per scavare un vantaggio che sarebbe stato salvifico in termini di risultato finale.

Infatti Cepic e compagni hanno avuto un buon avvio, con un parziale di 12-6 nei primi 5’, ma un Masciarelli in gran forma ha guidato la rimonta degli ospiti, culminata da un frizzate avvio di terzo periodo, che ha portato la Virtus sul +5. I nerazzurri sono stati bravi a reagire con un parziale di 11-0; ma non sono stati poi in grado di sfruttare l’inerzia a proprio favore per scavare un solco tale da poter gestire il risultato, sprecando tante buone occasioni, che sono state poi capitalizzate in contropiede dagli avversari; come in occasione del canestro del 71-73 a 85” dalla fine, siglato da un ispiratissimo Masciarelli.

I Lions si arrendono alla Virtus Imola, ma mercoledì avranno già l’occasione di rifarsi, in un nuovo scontro diretto, questa volta a domicilio del Vicenza.

LIONS BISCEGLIE-VIRTUS IMOLA 74-77

Lions Bisceglie: Saladini 11, Chiti 15, Ouandie 8, Cepic 16, Dip 15, Maralossou 5, Chessari 3, Tourè 1, Ragusa. N.e.: Turin, Lanotte, Guadagno. All.: Fabbri.

Virtus Imola: Balciunas 4, Barattini 15, Alberti 6, Chiappelli 2, Ohenhen 8, Masciarelli 22, Magagnoli 12, Aglio 4, Morara 4, Morina. All.: Zappi.

Arbitri: Giovagnini di Torino e Turello di Rivalta di Torino.

Parziali: 21-17, 40-42, 55-50.

Note: uscito per cinque falli Saladini.

Tiri da due: Bisceglie 21/39, Virtus Imola 18/36.

Tiri da tre: Bisceglie 6/22, Virtus Imola 8/21.

Liberi: Bisceglie 14/23, Virtus Imola 17/21.

Rimbalzi: Bisceglie 39, Virtus Imola 31.

Assist: Bisceglie 19, Virtus Imola 14.