I Lions chiudono la stagione ospitando Avellino nello scontro diretto per il settimo posto

Ultimo turno di campionato importantissimo per i Lions Bisceglie che, al PalaDolmen domani alle ore 18, nel match che segna l’epilogo della regular season del girone D di Serie B ospitano Avellino con l’obiettivo di conquistare il successo e blindare il settimo posto in classifica.

Padroni di casa reduci dal pesantissimo stop rimediato con Sala Consilina al termine di una partita decisamente sottotono. Riscattarsi e chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico, oltre a dare morale alla truppa nerazzurra, consentirebbe ai ragazzi di coach Nunzi di resistere all’assalto dei campani e conservare il prezioso settimo posto in classifica in ottica post season. Gli irpini, infatti, sono staccati di sole due lunghezze in graduatoria dai biscegliesi e, in caso di vittoria, supererebbero i nerazzurri in virtù della larga vittoria per 80-43 conquistata tra le mura amiche lo scorso 15 gennaio. L’impegno non è assolutamente dei più semplici per i Lions, i quali, tuttavia, contano sull’apporto del pubblico per concludere al meglio la stagione e arrivare nelle migliori condizioni possibili allo spareggio per accedere alla nuova Serie B Élite nonostante la grande qualità degli avversari che possono annoverare in roster anche gli ex Vitale e Verrazzo.

La sfida tra Lions ed Avellino sarà arbitrata da Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Matteo Colombo di Cantù (Como). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Ilaria Iaia di Brindisi (segnapunti), Ciro De Angelis di Lecce (cronometrista) e Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (addetto ai 24”). (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)