Golden Oaks si gioca al PalaDolmen l’accesso alle finali Scudetto di Powerchair Football

È in palio la Final Four Scudetto domani pomeriggio, ore 17, al PalaDolmen dove si incrociano per la sfida decisiva del girone B di Powerchair Football il Golden Oaks Bisceglie e Oltre Sport Trani.

Per accedere alla finali di maggio Golden Oaks deve battere Oltre Sport con due gol di scarto. In classifica la compagine tranese ha tre punti di vantaggio sui prossimi avversari ed il conforto dell’1-0 con il quale si sono imposti sui biscegliesi nel match d’andata. Una vittoria con un gol di scarto da parte del Golden Oack non sarebbe sufficiente per qualificarsi, visto che entrerebbe in ballo la differenza reti che vede nettamente in vantaggio Oltre Sport. La gara sarà, inoltre, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Youtube della Golden Oaks.

Si prospetta una gara intensa, ma anche e soprattutto una festa di sport con atleti speciali in campo. Al termine della partita, alcuni pionieri di questo sport riceveranno un piccolo riconoscimento dall’Amministrazione comunale di Bisceglie.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro PalaDolmen eventi come questo, che promuovono valori così importanti per la nostra comunità. Lo sport è un mezzo straordinario per abbattere ogni barriera e ogni pregiudizio. È un volano di inclusione e di integrazione, capace di tenere insieme persone diverse, unite dall’amore per lo sport”, le parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano e dell’Assessore all’inclusione sociale, Roberta Rigante. Questa è anche l’occasione per premiare alcuni di questi atleti, che dimostrano con passione e dedizione che nulla è davvero impossibile”.