Giugno ricco di eventi per la Ludobike Racing Team

Giugno ricco di eventi per la Ludobike Racing, con un avvio d’estate denso per i giovani atleti del team di Piero Loconsolo; impegnati in gare, competitive e non, in giro per la Puglia.

Il primo appuntamento si è disputato sabato 8 giugno, con la gara di Alberobello, che ha portato diversi risultati: Primo posto Luca Gonnella G2M, primo posto per Manuel Di Ruggiero G4M, secondo posto per Jacopo Caggianelli G5M, primo posto per Gaia Gonnella G5F, primo posto per Lorenzo Gonnella G6M e tantissimi altri piazzamenti nella top-ten presso il Campo Sportivo “Scianni-Ruggieri”.

Domenica 9 giugno, invece, è stata la volta di una pedalata non competitiva in collaborazione con la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, che ha coinvolto tesserati e non del team Ludobike; con i partecipanti che si sono ritrovati alle ore 8.30 in Piazza Duomo, per poi raggiungere il Casale di Zappino e condividere momenti di festa con altre associazioni del territorio.

Altro impegno in questo giugno lunedì 10, presso l’area polifunzionale di Via San Martino, alla presenza dell’assessore allo sport Maurizio Di Pinto, il presidente del consiglio comunale Vittorio Fata e la consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro, si è dato il via al primo incontro del progetto estivo realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Temenos; un programma che coinvolge 25 iscritti per avvicinare a questa disciplina sportiva bambini e ragazzi.