Ginnastica Ritmica, vittorie per le biscegliesi De Feudis e Ficco alla prima prova regionale

Esordio regionale positivo per le biscegliesi della Ginnastica Ritmica Iris, protagoniste con vittorie e podi in occasione della 1^ prova del Campionato Regionale Individuale Silver LC-LD-LE, disputata domenica 28 febbraio a Toritto.

Tra le LD nella categoria Junior 1 a vincere è Arianna De Feudis con il punteggio di 22.925, precedendo la compagna di squadra Chiara Storelli, seconda con 19.850. Biscegliesi sugli scudi anche tra le Junior 3 con Vittoria Ficco che si aggiudica la gara con il punteggio di 23.200. Quarto posto finale per Irene Porcelli che tra le Allieve 1 (LC) chiude con il punteggio di 20.475.

Prospettive interessanti in vista della prossima tappa per il sodalizio presieduto da Nico Di Liddo, previsto per il 18 aprile a Taviano.